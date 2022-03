Onguéné vor Medizincheck in Frankfurt

Die Transfers von Randal Kolo Muani (23, FC Nantes) und Marcel Wenig (18, FC Bayern U19) zu Eintracht Frankfurt stehen bereits fest, Hrvoje Smolcic (21/HNK Rijeka) soll im Januar den Medizincheck bestanden haben. Im Fall Jérôme Onguéné ist der Termin beim Doktor bereits terminiert.

Nach FT-Informationen ist der Medizincheck des Innenverteidigers von RB Salzburg für die kommende Woche geplant. Schon Anfang Januar und somit vor Start des Afrika-Cups hatte sich die Eintracht nach Informationen unserer Redaktion mit dem kamerunischen Nationalspieler auf eine Zusammenarbeit verständigt.

Da der Vertrag in der Mozartstadt abläuft, wird keine Ablöse fällig. In Frankfurt erhält Onguéné einen Vertrag bis 2027. Sportdirektor Markus Krösche will damit frühzeitig die Lücke schließen, die der zu erwartende Abgang von Evan Ndicka (22) reißen wird. Bei Nebenmann Tuta zeichnet sich eine Vertragsverlängerung ab, fixiert ist aber noch nichts.