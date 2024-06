Zwei Kracher dabei: Die möglichen DFB-Gegner im Achtelfinale

Deutschland steht sicher im EM-Achtelfinale, der Gegner in der ersten K.o.-Runde ist allerdings noch unklar. Die Entscheidung fällt am letzten Gruppenspieltag. Die Mannschaft von Bundestrainer Julian Nagelsmann trifft am Sonntag (21 Uhr) in Frankfurt auf die Schweiz und spielt dann je nach Ausgang gegen eine Mannschaft aus der Gruppe B oder C.

Unter der Anzeige geht's weiter

Bei Sieg oder Remis gegen die Eidgenossen stehen die Deutschen als Gruppensieger fest. Dann träfe die Nationalmannschaft nächste Woche Samstag (21 Uhr) in Dortmund auf den Zweiten der Gruppe C. In Frage kommen dafür theoretisch alle vier Teams: Der aktuell Führende England (vier Punkte), Dänemark und Slowenien (je zwei Punkte) sowie die Serben (ein Punkt).

Lese-Tipp

Medien: Nagelsmanns Aufstellung gegen Schweiz

Die Three Lions mögen sich bislang schwertun, zählen ob ihrer immensen Qualität und Erfahrung aber weiter zu den Turnierfavoriten. Die drei übrigen Teams, auch Dänemark als EM-Halbfinalist 2021, wären gegen die DFB-Elf in der aktuellen Form nur Außenseiter.

Unter der Anzeige geht's weiter

Wie spielt Deutschland gegen die Schweiz? Sieg Unentschieden Niederlage Teile deine Antwort Bild wird erstellt

Duell gegen den Titelverteidiger droht

Bei einer Niederlage gegen die Schweiz müsste die Nagelsmann-Truppe als Gruppenzweiter ebenfalls nächste Woche Samstag um 18 Uhr in Berlin gegen den Zweiten der Gruppe B ran. Wahrscheinlichstes und härtestes Los wäre in diesem Fall Titelverteidiger Italien (drei Punkte), auch wenn die Squadra Azzurra bislang nur bedingt überzeugen konnte und gegen Gruppensieger Spanien (sechs Punkte) klar unterlegen war.

Nichtsdestotrotz dürfte den Deutschen ein Achtelfinal-Duell gegen die Albaner oder die schwächelnden Kroaten (jeweils ein Punkt) lieber sein als gegen Italien. So oder so gilt: Kroos, Gündogan und Co. dürfen sich keinen schwachen Tag erlauben, sonst kann das Heim-Turnier früh zu Ende sein.