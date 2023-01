Toptalent aus Italien: BVB-Gerücht um Scalvini

Giorgio Scalvini ist bereits dreifacher italienischer Nationalspieler und bei Atalanta Bergamo in der Verteidigung gesetzt. Deshalb darf man den 19-Jährigen gut und gerne als eines der größten europäischen Defensivtalente bezeichnen. In Italien wird nun Borussia Dortmund als einer von zahlreichen Interessenten genannt.

Wie ‚Calciomercato.com’ berichtet, bahnt sich ein Duell zwischen Juventus Turin und Inter Mailand im Poker um die Gunst von Scalvini an. Als weitere Kandidaten für einen Transfer zählt das Portal den FC Liverpool, Atlético Madrid und eben den BVB auf. Sollten die Dortmunder sich ernsthaft um Scalvini bemühen, müsste man sich also gegen namhafte Konkurrenz durchsetzen.

Das wiederum spielt Atalanta enorm in die Karten. Der 1,94 Meter große Abwehrhüne steht dem Vernehmen nach noch bis 2024 in Bergamo unter Vertrag. Dementsprechend will der Serie A-Klub das große Interesse am Eigengewächs nutzen, um die höchstmögliche Ablöse einzustreichen. Rund 40 Millionen Euro soll die Verhandlungsbasis sein. Eine Summe, die das Toptalent zum Rekordtransfer des BVB machen würde. Fraglich, ob die Dortmunder so tief in die Tasche greifen würden.