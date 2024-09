Deutschland oder Österreich: Wanner äußert sich

Paul Wanner weiß noch nicht, für welche Nationalmannschaft er in Zukunft spielen wird. „Natürlich werde ich mir nicht ewig eine Pause nehmen“, so der 18-jährige Shootingstar im Gespräch mit der ‚SZ‘ mit Bezug auf die jüngste Einladung zur deutschen U21, die er aufgrund von Belastungssteuerung abgesagt hat, „es ist ja nicht mein Ziel, nicht Nationalspieler zu sein. Irgendwann will ich ja anfangen damit.“

Der Leihspieler des 1. FC Heidenheim, der im nächsten Jahr zum FC Bayern zurückkehren wird, fährt fort: „Eigentlich will ich erst mal ein komplettes Jahr Bundesliga spielen, um zu sehen, wo es hingeht, aber vielleicht fällt die Entscheidung auch schneller. Ich habe noch kein endgültiges Gefühl für den richtigen Zeitpunkt.“ Eine Entscheidung, ob er künftig für Österreich oder Deutschland auflaufen will, habe er noch nicht getroffen: „Ich habe noch nichts entschieden.“