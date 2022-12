Fernández-Wechsel schon im Januar?

Bei der Weltmeisterschaft in Katar bewarb sich ein Spieler besonders für einen großen Transfer innerhalb Europas: Enzo Fernández zog die Fäden im argentinischen Mittelfeld und hatte somit maßgeblichen Anteil am späteren Titelgewinn. Kein Wunder, dass schon während des Turniers heftig spekuliert wurde, zu welchem Topklub es den 21-Jährigen ziehen könnte. Seinem Verein Benfica Lissabon wurden derweil nur wenige Chancen ausgerechnet, Fernández halten zu können. Von einem Wechsel im Sommer war bislang die Rede, doch das scheint sich nun zu ändern.

Wie Fabrizio Romano berichtet, will der FC Chelsea nicht länger abwarten und den Rechtsfuß schon im anstehenden Wintertransferfenster nach London lotsen. Laut dem Transfermarkt-Insider möchten die Blues den Deal in den kommenden Stunden und Tagen forcieren. Nun hänge es an Benfica, so Romano, das Angebot zu akzeptieren. An der Stamford Bridge sei man sogar bereit, mehr als die in Fernández’ Ausstiegsklausel verankerten 120 Millionen Euro zu bezahlen, wenn die Portugiesen ihrerseits mit einer Zahlung in Raten einverstanden sind.

Der frischgebackene Weltmeister hat die Blues-Offerte dem Bericht zufolge bereits akzeptiert. Bei der gestrigen 0:3-Niederlage des portugiesischen Rekordmeisters gegen Sporting Braga stand Fernández noch in der Startaufstellung. Gut möglich, dass dies sein letztes Spiel für die Adler gewesen ist. Fernández will gerne so bald wie möglich nach England.