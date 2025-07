30 Millionen: Kökcü verlässt Benfica

Orkun Kökcü kehrt in seine türkische Heimat zurück. Transferexperte Yagiz Sabuncuoglo berichtet von einer Einigung zwischen Benfica Lissabon und Besiktas. Laut Fabrizio Romano handelt es sich um eine Leihe mit anschließender Kaufpflicht – die Türken zahlen demnach im nächsten Jahr eine Ablöse von 25 Millionen Euro plus fünf Millionen an möglichen Boni.

Unter der Anzeige geht's weiter

Im Sommer 2023 war Kökcü für 29,7 Millionen Euro von Feyenoord Rotterdam nach Portugal gewechselt. Für Benfica bestritt der zentrale Mittelfeldspieler 98 Partien (19 Tore, 22 Assists). Gesetzt ist der 24-Jährige auch in der türkischen Nationalmannschaft.