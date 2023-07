RB: Halstenberg-Transfer rückt näher

Marcel Halstenbergs Transfer von RB Leipzig zu Hannover 96 wird wahrscheinlicher. Laut ‚rblive.com‘ sind sich die beiden Klubs in puncto Ablösesumme für den Abwehrspieler nähergekommen. Es gehe „nur noch um eine Hunderttausend Euro [hohe] Differenz“.

Halstenberg selbst liebäugelt mit einer Rückkehr zu seinem Ausbildungsklub. Dem Portal zufolge will der 31-Jährige, dessen Arbeitspapier beim Bundesligisten noch für ein Jahr gültig ist, seine Karriere bei den 96ern ausklingen lassen. Er wünsche sich, seinen Heimatverein „noch einmal zurück in die Bundesliga“ zu führen. Nun liege es an RB-Aufsichtsrat Oliver Mitzlaff, dem Wechsel zuzustimmen.

