Achtung Werder: Njinmah heiß umworben

Nick Woltemade (22) und Eren Dinkci (22) sind weg, sehr zum Leidwesen von Trainer Ole Werner, der vor allem mit Woltemade gerne weitergearbeitet hätte.

Ein weiterer Stürmer soll schon aus diesem Grund im Sommer nicht von Bord gehen. Insbesondere nicht Justin Njinmah (23), der mit seiner enormen Geschwindigkeit fast ein Alleinstellungsmerkmal im notorisch etwas langsamen Bremer Kader hat.

Allerdings haben andere Klubs ebenfalls bemerkt, dass Njinmah weiteres Entwicklungspotenzial mitbringt. Laut Informationen des ‚kicker‘ haben die Wolverhampton Wanderers und der FC Everton aus England sowie der spanische Klub FC Villarreal die Fühler ausgestreckt. Allesamt Vereine, die über größere wirtschaftliche Kraft verfügen als Werder.

Hinzu kommt, dass Njinmah nach wie vor unter dem Vertrag spielt, den er vor seinem Bundesliga-Durchbruch abgeschlossen hatte. In puncto Gehalt dürfte also deutlich Luft nach oben sein. An dieser Stelle könnten aber auch die Grün-Weißen noch einmal nachlegen im Zuge einer Vertragsverlängerung.