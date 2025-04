Englische Lockrufe: Kovac mit BVB-Klartext

Borussia Dortmunds Führungsetage ist von Niko Kovac überzeugt und will entsprechend auch kommende Saison auf den Übungsleiter bauen. Allerdings sollen einige Teams aus der Premier League den BVB-Chefcoach ins Visier genommen haben. Davon will Kovac selbst aber nichts wissen.

Im Interview mit den ‚Ruhr Nachrichten‘ unterstreicht der Übungsleiter, dass er auch kommende Saison an der schwarz-gelben Seitenlinie stehen wird – unabhängig vom Abschneiden in der Liga: „Der Klub und ich haben einen Vertrag bis zum Sommer 2026 unterschrieben. Für mich ändert sich durch das Abschneiden in der Bundesliga nichts.“

„Mein Ziel war, hier bei Borussia Dortmund anzukommen, das Schiff wieder flott zu machen und dann mittel- und gerne auch langfristig sehr gute Arbeit abzuliefern. Daran hat sich nichts geändert“, so Kovac, der die Borussia in der Liga wieder auf den siebten Tabellenplatz befördert hat.

Geschäftiger Sommer abzusehen

Bei noch vier verbleibenden Spieltagen rechnet sich der ambitionierte Bundesligist also durchaus eine Teilnahme am europäischen Geschäft aus. Zumindest eine Qualifikation für die Europa respektive Champions League ist essenziell für die künftige Kaderplanung.

„Es wird finanziell einen großen Unterschied machen, ob wir uns noch für die Champions League qualifizieren oder ob wir bei der Klub-WM weit kommen“, führt Kovac aus, „das Transferkarussell wird erst danach in Bewegung kommen.“ Nichtsdestotrotz steht fest: In Dortmund wird im Anschluss an die Saison jeder Stein umgedreht.