Nach Leihe: Galatasaray verpflichtet Icardi

Mauro Icardi beendet das Kapitel Paris St. Germain endgültig und schließt sich dauerhaft Galatasaray an. Das teilt PSG offiziell mit. Laut Berichten der vergangenen Tage fließen zehn Millionen Euro Ablöse für den bisherigen Leihspieler.

Unter der Anzeige geht's weiter

Schon in der vergangenen Spielzeit lief Icardi im Trikot der Aslanlar auf. In wettbewerbsübergreifend 26 Pflichtspielen erzielte der Torjäger 23 Tore und sammelte zudem acht Assists. Die Fans und Offiziellen von Gala werden hoffen, dass der achtfache Nationalspieler seine herausragende Quote für Cimbom auch in Zukunft halten kann.

Lese-Tipp

Paukenschlag: Dembélé vor Unterschrift bei neuem Klub