Freiburg & HSV beobachten Celar

Zan Celar vom FC Lugano hat das Interesse zweier Klubs aus Deutschland geweckt. Wie der Schweizer ‚Blick‘ berichtet, befassen sich sowohl der Hamburger SV als auch der SC Freiburg mit dem 23-jährigen Mittelstürmer. Die Breisgauer haben sich dem Bericht zufolge mit Scouts ein genaueres Bild von Celar gemacht.

Mit 14 Treffern und fünf Assists in 32 Pflichtspielen hat der dreifache slowenische Nationalspieler eine ordentliche Saison beim Schweizer Pokalsieger hinter sich. An Lugano ist Celar noch bis 2025 gebunden. Dementsprechend wäre eine adäquate Ablöse für den ehemaligen Jugendspieler der AS Rom fällig.