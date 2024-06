SGE: Neuer Vertrag & neue Leihe für Aaronson

Eintracht Frankfurt setzt auf eine weitere Leihe von Paxten Aaronson als nächsten Entwicklungsschritt. Wie die Adler vermelden, unterschreibt der 20-jährige US-Amerikaner einen neuen Vertrag bis 2028 und schließt sich dem FC Utrecht auf Leihbasis für die kommende Saison an. Schon in der abgelaufenen Spielzeit sammelte der Mittelfeldspieler während der Rückrunde Erfahrung als Leihspieler bei Vitesse Arnheim. In 14 Spielen erzielte er vier Treffer. Bei der SGE reichte es in der Hinrunde nur für 101 Bundesligaminuten.

Sportdirektor Timmo Hardung sagt zu der Entscheidung für eine weitere Leihe in die Niederlande: „Wie erhofft, hat ihm die Leihe zu Vitesse Arnheim und die damit verbundene Spielpraxis einen Schub gegeben. Für ihn ist es wichtig, dass er jetzt weiterhin dranbleibt und Einsatzzeiten bekommt. In Utrecht hat er ein gutes Umfeld und einen guten Klub, wo er die nächste Entwicklungsstufe nehmen kann. Wir sind von Paxten total überzeugt und sind uns sicher, dass er nach seiner Zeit in Utrecht mit uns in der Bundesliga seinen Weg gehen wird.“