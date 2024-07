Chelsea erneuert Interesse an Wahi

Der FC Chelsea hat erneut in Auge auf Elye Wahi vom RC Lens geworfen. Wie die französische ‚L’Équipe‘ berichtet, beobachten die Londoner die Situation des 21-jährigen Stürmers genau. Schon im vergangenen Sommer war Chelsea stark interessiert, ging letztendlich aber leer aus.

Unter der Anzeige geht's weiter

Nach seiner 19-Tore-Saison im Dress des HSC Montpellier wechselte Wahi für 30 Millionen Euro zum RC Lens und konnte dort in der abgelaufenen Saison in 36 Einsätzen zwölf Tore und vier Vorlagen verbuchen. Darunter auch drei Scorer (zwei Tore, ein Assist) in der Champions League.