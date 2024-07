Augsburg: Juve schnappt sich Sturmtalent

Juventus Turin bedient sich offenbar in der Bundesliga – allerdings auf Jugendlevel. Luca Trocino steht vor einem Wechsel vom FC Augsburg zur Alten Dame, berichtet Fabrizio Romano. Der 16-jährige Angreifer und die Italiener nähern sich weiter an, ein Deal sei in Kürze zu erwarten, so der Transfermarktexperte.

Trocino geht seit 2021 für die Fuggerstädter auf Torejagd. Da der Youngster erst im vergangenen Monat seinen 16. Geburtstag feierte, spielte er bezüglich der Planungen für den Profibereich noch keine Rolle. Bei den Italienern wird der Torjäger wohl für die U19 in der Primavera auflaufen.