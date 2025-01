Nkunku-Poker: Bayern bekommt unverhoffte Konkurrenz

Obwohl Christopher Nkunku keinesfalls zu den Leistungsträgern beim FC Chelsea gehört, reißt das Interesse am dribbelstarken Franzosen nicht ab. In den vergangenen Wochen wurde bereits davon berichtet, dass man sich in der Chefetage des FC Bayern durchaus mit dem 27-Jährigen beschäftigt.

Unter der Anzeige geht's weiter

Laut ‚ESPN‘ gab es schon Ende Dezember einen Austausch zwischen Manchester United und den Blues über einen potenziellen Nkunku-Deal. Das bestätigen auch Fabrizio Romano und ‚Sky‘. Darüber hinaus sei auch ein umgekehrter Wechsel von Alejandro Garnacho (20) Teil der Gespräche gewesen.

Zudem gehen die Berichte beim möglichen Transfermodell auseinander. Während Romano sehr deutlich von zwei separaten Transfers spricht, berichtet ‚Sky‘ von der Idee eines Spielertauschs. Es bleibt abzuwarten, ob sich eine der Möglichkeiten konkretisiert. Das könnte sich final dann auch auf die Sommerplanungen der Bayern auswirken.