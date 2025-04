FC Bayern: Updates zu Kane & Goretzka

Der FC Bayern wird wohl im Champions League-Viertelfinale am Dienstag (21 Uhr) gegen Inter Mailand auf Harry Kane (31) zurückgreifen können. Laut der ‚Bild‘ nahm der Engländer an der heutigen Trainingseinheit der Münchner teil, nachdem er sich am Freitag beim 3:1 gegen den FC Augsburg am Knöchel verletzt hatte.

Weitere gute Nachrichten gibt es von Leon Goretzka (30). Auch der Mittelfeldmann konnte nach seinen Rückenproblemen beschwerdefrei mitwirken. Insgesamt ist der Bayern-Kader aber nach zahlreichen Ausfällen wie jenen von Jamal Musiala (22), Alphonso Davies (24), Dayot Upamecano (26), Hiroki Ito (25) oder auch Kingsley Coman (28) stark ausgedünnt.