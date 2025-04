Sommertransfer: Klare Entwicklung bei Chukwuemeka

Von Beginn an waren sich die Scouts von Borussia Dortmund einig, in Carney Chukwuemeka ein echtes Juwel an Bord geholt zu haben. Wirklich sichtbar war die Hochbegabung des Engländers bislang aber fast ausschließlich im Training, zu oft musste Chukwuemeka verletzt aussetzen oder befand sich nach einer längeren Pause im Aufbau.

Die jüngere Entwicklung, die in einem starken Auftritt beim gestrigen 4:1 gegen den SC Freiburg gipfelte, hat die Denkprozesse an der Strobelallee noch einmal angeregt. Laut der ‚Bild‘ gibt es „eine klare Entwicklung in Sachen Chukwuemeka-Zukunft“. Bedeutet: Die Dortmunder sind sehr interessiert an einer weiteren Zusammenarbeit, wohl wissend, dass der 21-jährige Rechtsfuß bei konstanter Entwicklung einen immensen Wiederverkaufswert birgen würde.

40 Millionen als Inevstment?

Bei stolzen 40 Millionen Euro ist Chukwuemekas Kaufoption angesiedelt. Der ‚Bild‘ zufolge „stehen die Chancen bestens“, dass der englische Jugendnationalspieler fest nach Dortmund wechselt, sollte man die Champions League erreichen. Aussichtslos sei das Unterfangen hingegen, wenn Schwarz-Gelb den internationalen Wettbewerb gänzlich verfehlen sollte. Bei einem Europa League-Szenario müsste der BVB bei der Klub-WM gut abschneiden und tief in den Prämientopf greifen, damit sich der Wunsch von der Festverpflichtung erfüllen ließe.

So oder so: Es gibt noch viele Eventualitäten, die allesamt abzuwarten sind. Chukwuemeka selbst kann großen Anteil leisten, dass die Borussia den Sprung in die Königsklasse doch noch schafft. Unmöglich ist dies angesichts von fünf Punkten Rückstand nicht.