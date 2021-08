Bericht: Milan mit Adli einig

Der AC Mailand steht offenbar vor der Verpflichtung von Yacine Adli (21). Wie ‚Calciomercato.com‘ berichtet, haben sich die Rossoneri mit Girondins Bordeaux auf einen Transfer geeinigt. Rund zehn Millionen Euro sollen inklusive Boni fließen.

In den nächsten Tagen wolle Milan den Deal endgültig festzurren. In der vergangenen Saison gelangen dem offensiven Mittelfeldspieler für Bordeaux in 36 Pflichtspielen zwei Treffer und fünf Assists.