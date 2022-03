Bochum verzeichnet erneute Corona-Fälle

Der VfL Bochum bekommt die mannschaftsinterne Corona-Welle nicht unter Kontrolle. Mit Vasilios Lampropoulos (31), Gerrit Holtmann (26) und Tom Weilandt (29) meldet der Revierklub am Sonntagnachmittag drei neue positive Fälle.

Seit dem 9. März hatte Bochum somit insgesamt zehn Infektionen zu beklagen. Das nächste Pflichtspiel steht erst in knapp zwei Wochen nach der Länderspielpause an, am 2. April gastiert der VfL bei der TSG Hoffenheim.