BVB bestätigt Diallo-Transfer

Borussia Dortmund hat den Transfer von Top-Talent Ousmane Diallo eingetütet. Das erste Training mit der U19 hat der 16-jährige Flügelstürmer bereits absolviert. BVB-Nachwuchschef Lars Ricken sagt den ‚Ruhr Nachrichten‘: „Torgefährliche Spieler für die Außenpositionen werden überall gesucht. Wir sind froh, dass wir in Ousmane genau so jemanden verpflichten konnten.“ Diallo, an dem unter anderem auch Bayern München dran war, kommt von Deportivo Alavés nach Dortmund.

Diallo sei „ein schneller Spieler, der mutig ins Eins-gegen-Eins geht. Er ist mit Sicherheit ein Spieler, der mit seiner individuellen Qualität den Unterschied ausmachen kann“, so Ricken. Der spanische U16-Nationalspieler „kann beidfüßig dribbeln“, ergänzt U19-Trainer Mike Tullberg, „er ist charakterlich und körperlich sehr weit. Was ihm noch fehlt, ist die Abschlussquote vor dem Tor. Da muss er besser werden. Er muss sich auch noch an die Intensität hier in Deutschlang gewöhnen.“

