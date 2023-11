Marokkanischer Nationalspieler in die Bundesliga?

Youngster Bilal El Khannouss (19) will im Sommer den nächsten Schritt auf der Karriereleiter gehen. „Ich möchte noch nicht zu weit in die Zukunft blicken, aber ich habe vor, nach dieser Saison den nächsten Schritt ins Ausland zu machen. Zu einem Verein, bei dem ich viel spielen kann“, verrät der offensive Mittelfeldspieler vom KRC Genk gegenüber dem ‚Nieuwsblad‘.

Konkret könnte sich El Khannouss sich ein Engagement in Deutschlands Oberhaus vorstellen: „Die deutsche Bundesliga ist zum Beispiel eine Liga, in der viele Spieler vorangekommen sind. Da denke ich speziell an Spieler wie Kevin De Bruyne und Jude Bellingham.“ Anfang des Jahres hatten bereits Manchester City und die SSC Neapel ihre Fühler nach dem marokkanischen Nationalspieler ausgestreckt, der unter anderem bei der WM in Katar vergangenes Jahr zum Einsatz kam.