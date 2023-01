City & Napoli heiß auf El Khannouss

Bilal El Khannouss vom KRC Genk weckt Begehrlichkeiten bei der europäischen Elite. Einem Bericht der belgischen Tageszeitung ‚Het Laatste Nieuws‘ zufolge befindet sich der 18-jährige offensive Mittelfeldspieler auf dem Radar von Manchester City und der SSC Neapel. Genk wolle den Marokkaner allerdings noch mindestens für eineinhalb Jahre halten.

Laut ‚Het Laatste Nieuws‘ möchte der belgische Erstligist El Khannouss zum teuersten Abgang der Jupiler Pro League machen. Der Rechtsfuß ist vertraglich noch bis 2026 an Genk gebunden. In der laufenden Saison stand El Khannouss in 18 von 19 Ligaspielen auf dem Platz und steuerte zwei Vorlagen bei.

