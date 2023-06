„Habe mit anderen Vereinen gesprochen“ – der Stand bei Davies

Alphonso Davies (22) lässt sich von den Wechselspekulationen um seine Person nicht aus der Ruhe bringen. „Die Transfergerüchte sind da, aber letztendlich sind es nur Gerüchte“, zitiert der kanadische TV-Sender ‚TSN‘ den Linksverteidiger des FC Bayern.

Davies sagt: „Ich habe noch zwei Jahre (Vertrag, Anm. d. Red.) bei Bayern. Mein Hauptziel ist es, bei Bayern zu spielen und der Mannschaft so gut wie möglich zu helfen.“ Vor allem Real Madrid und Manchester City sollen am kanadischen Nationalspieler dran sein.

Dessen Berater Nedal Huoseh verrät: „Ich habe mit anderen Vereinen gesprochen – sie haben uns geschrieben und mit uns gesprochen, aber wir haben noch mit keinem ein ausführliches Gespräch geführt.“

Nur wenige Vereine eine Option

Beim FC Bayern will man in diesem Sommer ohnehin nichts von einem Verkauf wissen. Verlängert Davies aber nicht, könnte es 2024 ernst werden. Huoseh meint: „Er hat noch zwei Jahre Vertrag. Wir wissen nicht, was in einem Jahr passieren wird.“ Es sei „alles […] möglich“, ein Verbleib bei Bayern für seine gesamte Karriere oder aber „er könnte wechseln.“

Die Münchner seien „einer der Topklubs der Welt“, führt der Davies-Agent aus: „Und es gibt nicht viele Vereine, zu denen er wechseln kann, wenn man darüber nachdenkt. Es gibt nur wenige Vereine, zu denen ein Sportler wie Alphonso Davies gehen kann.“ Real Madrid und Manchester City zählen neben Bayern fraglos zu dieser Kategorie.