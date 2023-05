Neuzugang Paqarada zur Kölner Transfersperre

Leart Parqarada (28) glaubt weiter fest daran, trotz der Transfersperre des 1. FC Köln ab Sommer für die Geißböcke auflaufen zu können. Nach dem gestrigen 0:0-Unentschieden gegen Fortuna Düsseldorf sagte der Linksverteidiger des FC St. Pauli gegenüber ‚Sky‘: „Ich habe eine Sache in der Zeit gelernt: Geduld zu haben. Wir sind im stetigen Austausch. Wir sind aber guter Dinge, dass das klappt und ein gutes Ende nimmt. “

Unter der Anzeige geht's weiter

Paqaradas Wechsel in die Domstadt ist beschlossene Sache. Aufgrund des Urteils der FIFA laufen die Geißböcke allerdings Gefahr, in den kommenden beiden Transferperioden keine Spieler registrieren zu dürfen. Der Weltverband sah es als erwiesen an, dass der FC Nachwuchsstürmer Jaka Cuber Potocnik zum Vertragsbruch bei Olimpija Ljubljana angestiftet hat. Die Kölner haben Einspruch gegen das Urteil eingelegt und hoffen, dass die Strafe ausgesetzt wird.

Lese-Tipp

Köln bangt um Selke