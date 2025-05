St. Pauli: Klarheit bei Guilavogui

Der FC St. Pauli will Leihgabe Morgan Guilavogui langfristig an den Verein binden. Der ‚Sport Bild‘ zufolge sieht der Plan der Kiezkicker vor, die Kaufoption für den 27-Jährigen zu ziehen. Einen mittleren einstelligen Millionenbetrag müsste St. Pauli dafür an den RC Lens zahlen, am 31. Mai verstreicht die Option.

Voraussetzung für einen Transfer ist der Klassenerhalt, den die Hamburger angesichts von fünf Punkten Vorsprung zwei Spieltage vor dem Ende so gut wie sicher haben. Großen Anteil daran hat auch Guilavogui, der in 23 Bundesligaspielen fünf Tore und eine Vorlage beisteuern konnte.