Nach Leihe: Juve will Milik halten

Juventus Turin plant langfristig mit Arkadiusz Milik (29). ‚Calciomercato.com‘ berichtet, dass die Alte Dame den Leihprofi von Olympique Marseille festverpflichten will. Die Verhandlungen seien weit fortgeschritten.

Bis zum April hatte Juve die Möglichkeit, eine Kaufoption in Höhe von sieben Millionen Euro zu ziehen. Von ebenjener Option hat der Serie A-Klub keinen Gebrauch gemacht. Dementsprechend muss die Ablöse frei verhandelt werden. Im Raum steht ‚Calciomercato.com‘ zufolge eine Summe von bis zu sechs Millionen Euro. Milik selbst hofft jedenfalls auf einen Verbleib in Italien: „Ich hoffe, dass sie eine Einigung erzielen können. Ich würde gerne in Turin bleiben.“

