Medien: Bayern im Rennen um Freiburg-Juwel

Der FC Bayern könnte sich in der Jugendabteilung des SC Freiburg bedienen. Laut dem französischen Portal ‚Le10Sport‘ zählen die Münchner zu einer Gruppe von Spitzenklubs, die Interesse an dem 16-jährigen Offensivspieler Noah Darvich bekunden. Außerdem im Rennen: Paris St. Germain und der FC Arsenal.

Darvich läuft momentan hauptsächlich für die Freiburger U17 auf, hat sich aber auch schon das Trikot der U19 übergestreift. Der offensivstarke Linksfuß fühlt sich in der Zentrale am wohlsten und führt die deutsche U17-Nationalmannschaft als Kapitän aufs Feld. Vertraglich ist er noch bis 2024 an Freiburg gebunden.

