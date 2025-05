Frimpong schon in Liverpool

Der Wechsel von Jeremie Frimpong zum FC Liverpool ist in den letzten Zügen. Wie ‚Sky Sports‘ auf einem Video zeigt, ist der Niederländer zur Stunde in England angekommen, um den Wechsel endgültig abzuschließen. Die Reds ziehen beim Außenverteidiger von Bayer Leverkusen die Ausstiegsklausel in Höhe von 35 bis 40 Millionen Euro, er unterschreibt einen Vertrag bis 2030.

Bereits vor knapp einer Woche hat Frimpong den Medizincheck beim amtierenden englischen Meister bestanden und wird damit der erste Neuzugang in diesem Sommer an der Anfield Road, der von der Werkself kommt. Ein Zweiter steht schon in den Startlöchern, denn nach Frimpong soll auch Florian Wirtz (22) zeitnah zum Team von Arne Slot stoßen. Beim Offensivkünstler sind aber noch wesentlich mehr Details zu klären.