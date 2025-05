Bayern zahlt keine Ablöse für Tah

Der FC Bayern hat sich offenbar dazu entschlossen, keine Ablöse an Bayer Leverkusen zu überweisen, um Jonathan Tah (29) schon zu Beginn der Klub-WM am 14. Juni unter Vertrag zu nehmen. Stattdessen sieht der Münchner Plan vor, den Innenverteidiger im Fall der Fälle nachträglich zu nominieren, berichtet die ‚tz‘. Erst für ein mögliches Viertelfinale könnte der DFB-Akteur dann ins Turnier einsteigen.

Tah wird am Mittwoch zum Medizincheck und Vertragsunterschrift bis 2029 in der bayrischen Landeshauptstadt erwartet. Zwischenzeitlich stand im Raum, dass der Deutsche Meister den Transfer vorzieht. Die aufgerufene Millionen-Summe will man nun aber nicht an den direkten Konkurrenten zahlen.