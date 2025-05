Im zweiten Anlauf soll es endlich klappen mit dem FC Bayern und Jonathan Tah. Der 29-Jährige steht kurz vor der Einigung mit dem deutschen Rekordmeister. Da sein Vertrag am 30. Juni ausläuft, wäre er ablösefrei zu haben – oder doch nicht?

Unter der Anzeige geht's weiter

In der vergangenen Woche hatte der ‚kicker‘ berichtet, dass Bayer Leverkusen einen „kleinen bis eher mittleren“ Betrag in Millionenhöhe verlangen will, sollten die Bayern Tah schon für die Klub-WM, die Mitte Juni und damit vor Ablauf des Vertrags beginnen würde, für die Innenverteidigung einplanen.

Öffentliche Kritik an Eberl & Co.

Wie die ‚tz‘ jetzt berichtet, denken die Verantwortlichen an der Säbener Straße „ernsthaft darüber nach“, auf den Deal mit Leverkusen einzugehen. Hintergrund der doch recht sonderbar anmutenden Forderung der Werkself, für die Tah in den besagten zwei Wochen kein Spiel mehr absolvieren würde, ist das Transfertheater um den deutschen Nationalspieler im vergangenen Jahr.

Unter der Anzeige geht's weiter

Damals kam es zum Streit im Ablösepoker um den Innenverteidiger, Leverkusens Chef Fernando Carro kritisierte das Verhalten der Münchner um Max Eberl damals öffentlich. Will der neue deutsche Meister seinen neuen Spieler vorzeitig haben, muss er also den Geldbeutel öffnen. Sollte der Deal platzen, könnte Tah ab einem möglichen Viertelfinale in den USA eingreifen.