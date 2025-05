Neue Verhandlungen: Deadline für Sané

Unterschreibt er oder unterschreibt er nicht? Diese Frage beschäftigt den FC Bayern bei Leroy Sané schon seit einiger Zeit. Der Flügelspieler ist mit dem vorgelegten Angebot nicht zufrieden, der Rekordmeister weigerte sich bislang jedoch, die Offerte zu erhöhen. Jetzt signalisiert man plötzlich wieder Gesprächsbereitschaft, setzt Sané aber gleichzeitig eine Deadline.

Wie die ‚Bild‘ berichtet, will Bayern das Angebot zwar weiterhin nicht erhöhen, allerdings sei man bereit, die Aufteilung anzupassen. Bislang war von zehn Millionen Euro Grundgehalt plus 5,5 Millionen Euro Boni die Rede. Nun stellen die Münchner Sané ein Fixgehalt von zwölf bis 13 Millionen Euro mit verringerten Bonuszahlungen in Aussicht.

Wird’s bald?

Nichtsdestotrotz möchte man an der Säbener Straße allmählich Klarheit haben. Spätestens bis zum Abflug zur Klub-WM am 10. Juni soll sich der 29-Jährige entschieden haben, ob er in der bayrischen Landeshauptstadt bleibt oder noch einmal ein neues Kapitel in seiner Karriere aufschlägt. Schließlich brauchen die Bayern Planungssicherheit für neue Transfers.

Sané selbst liebäugelt insbesondere mit einem Wechsel auf die Insel, genauer gesagt nach London. Neben dem FC Arsenal und dem FC Chelsea, mit denen Berater Pini Zahavi spricht, beschäftigt sich dem Boulevardblatt zufolge nun auch Tottenham Hotspur mit dem Ex-City-Akteur. Zudem ködert Galatasaray Sané mit einem Nettogehalt von zehn Millionen Euro. Noch ist das letzte Wort in dieser Personalie nicht gesprochen.