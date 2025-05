Rekordtransfer: Leipzig bereitet Angebot vor

Ob Xavi Simons (22), Benjamin Sesko (21) oder Loïs Openda (25) auch ohne internationalen Wettbewerb bei RB Leipzig bleiben? Fraglich. Die Sachsen würden ihren Topstars bei guten Angeboten wohl keine Steine in den Weg legen und rüsten sich für die möglichen Abgänge.

Einer der etwa Simons auf der Zehn gut ersetzen könnte, ist Toni Fruk. Der 24-Jährige spielt bei HNK Rijeka und mischte die kroatische Liga in der abgelaufenen Saison mit elf Toren und elf Vorlagen ordentlich auf. Die kroatische Zeitung ‚24 sata‘ berichtet, dass RB sogar ein erstes Angebot vorbereitet – und dieses in einer Höhe liegt könnte, die Fruk zum Rekordabgang der Kroaten machen würde.

RB muss tief in die Tasche greifen

Diesen Status hat bislang Andrej Kramaric (33) inne, der 2015 für neun Millionen Euro zu Leicester City gewechselt war. Rijekas Chef Damit Miskovic hatte bereits angekündigt, dass er seinen Schützling in diesem Sommer zu viel Geld machen will.

Dem Boulevardblatt zufolge sieht RB den Offensivspieler, der noch auf sein Debüt in der kroatischen Nationalmannschaft wartet, als ideale Verstärkung für den Angriff, weshalb die Sachsen den Transfer möglichst schnell über die Bühne bringen wollen.

Zunächst tritt Rijeka, das hauchdünn die kroatische Meisterschaft feiern konnte, am Donnerstag (19 Uhr) aber noch im Finale des kroatischen Pokals an, um das Double perfekt zu machen. Erst im Anschluss werden Miskovic & Co. für Verhandlungen wegen Fruk zur Verfügung stehen.