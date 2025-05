Medizincheck & Unterschrift: Tah-Deal terminiert

Der Wechsel von Jonathan Tah (29) von Bayer Leverkusen zum FC Bayern München steht kurz vor dem Abschluss. Laut der ‚Bild‘ wird Tah für seinen Medizincheck und die Vertragsunterschrift am Mittwoch in München erwartet. Der Innenverteidiger erhält beim deutschen Rekordmeister einen Kontrakt bis 2029.

Aktuell verhandeln die beiden Klubs noch über die Ablösesumme für den deutschen Nationalspieler. Der Vertrag von Tah läuft Ende Juni zwar aus, der FCB will den Leverkusener Abwehrchef allerdings bereits bei der FIFA-Klub-Weltmeisterschaft mit an Bord haben, die am 15. Juni startet. Eine Einigung steht unmittelbar bevor.