Kiel schlägt in Freiburg zu

Holstein Kiel holt den nächsten Neuzugang an Bord. Der Bundesliga-Absteiger leiht Robert Wagner (21) vom SC Freiburg aus. In der abgelaufenen Saison war der zentrale Mittelfeldspieler an den FC St. Pauli verliehen, kam dort auch verletzungsbedingt aber nur auf rund 560 Pflichtspielminuten. Wagner ist nach Linksverteidiger Leon Parduzi (18/KSC) und Innenverteidiger Mladen Cvjetinovic (21/Ingolstadt) Kiels dritte Neuverpflichtung für die kommende Spielzeit.

Unter der Anzeige geht's weiter

„Holstein hat sich aufgrund der Art und Weise, wie sie in dieser Saison aufgetreten sind, großen Respekt im deutschen Fußball erarbeitet. Die Art und Weise, wie bei Holstein Fußball gespielt wird, passt zu mir. Diese Tatsache und die Perspektive für die neue Saison, die mir von den sportlich Verantwortlichen aufgezeigt wurde, haben mich davon überzeugt, dass dieser Schritt nach Kiel der richtige für mich und meine fußballerische Entwicklung ist“, so Wagner über seine Unterschrift.