Kaiserslautern verstärkt sich mit Kunze

Der 1. FC Kaiserslautern hat Fabian Kunze verpflichtet. Der 26-Jährige kommt ablösefrei von Konkurrent Hannover 96 zu den Roten Teufeln. Zu der Vertragsdauer macht der Zweitligist keine Angaben. „Der 1. FC Kaiserslautern ist ein riesiger Traditionsverein und eine tolle Anlaufstelle im deutschen Fußball. Ich hatte bereits ab der ersten Kontaktaufnahme ein gutes Gefühl, dass sich im Verlauf der Gespräche mit den Verantwortlichen bestätigt hat. Ich bin überzeugt, dass meine Spielweise gut zum FCK passt“, so der defensive Mittelfeldspieler über seinen neuen Arbeitgeber.

Für Hannover absolvierte der gebürtige Bielefelder in der abgelaufenen Spielzeit 30 Zweitligapartien. FCK-Sportdirektor Marcel Klos freut sich auf den Neuzugang: „Fabian ist ein Spieler, der mit seiner Erfahrung und Mentalität gut hierher passt. Sein Spiel ist geprägt von Gier, Leidenschaft und Energie, was unseren Anforderungen an die Position, die er in unserem Spiel besetzen soll, entspricht. Er zeichnet sich zudem durch seine Zweikampfstärke aus. Auch charakterlich bringt Fabian Führungsqualitäten mit, die er bei seinen bisherigen Stationen bereits unter Beweis gestellt hat und mit denen er auch hier einer der Spieler sein kann, die vorangehen.“