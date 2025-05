Kontakt aufgenommen: Bayer buhlt um neuen Abwehrchef

Den Verantwortlichen von Bayer Leverkusen steht ein umtriebiger Sommer bevor. Neben Trainer Xabi Alonso, Flügelflitzer Jeremie Frimpong (24) und Superstar Florian Wirtz (22) wird auch Vizekapitän Jonathan Tah (29) weiterziehen und sich aller Voraussicht nach dem FC Bayern anschließen. Auf der Suche nach einem neuen Abwehrchef hat der entthronte deutsche Meister nun einen neuen Kandidaten ins Visier genommen.

Nach Informationen der französischen FT-Partnerseite Foot Mercato hat Nayef Aguerd das Interesse der Leverkusener auf sich gezogen. Der 29-jährige Marokkaner ist aktuell an Real Sociedad verliehen, wird seinen Stammklub West Ham United im Sommer aber voraussichtlich verlassen. Bayer hat den 1,90 Meter großen Verteidiger zu einer Priorität auf dem Transfermarkt gemacht und sich bereits an das Umfeld des Spielers gewandt.

Aguerd war 2022 für 35 Millionen Euro von Stade Rennes zu den Hammers gewechselt und steht dort noch bis 2027 unter Vertrag. Nach einer komplizierten Zeit mit einigen Verletzungsproblemen folgte die Leihe in La Liga. Bei Real Sociedad lief es für den flexibel einsetzbaren Defensivspieler in der abgelaufenen Saison wieder erfolgreicher, wettbewerbsübergreifend absolvierte er 36 Spiele.

Zahlreiche Konkurrenten

Die Werkself sieht sich im Rennen um den 55-maligen Nationalspieler allerdings größerer Konkurrenz ausgesetzt. So steht Aguerd, der für eine Rückkehr nach Frankreich offen ist, unter anderem ganz oben auf dem Wunschzettel von Olympique Marseille. Auch Atlético Madrid hat Aguerd wie schon in der vorangegangenen Transferphase ins Auge gefasst. Auch Real Sociedad würde den Linksfuß gerne behalten. Im Vorjahr war der VfL Wolfsburg mit einem Angebot abgeblitzt.

Am Ende könnte West Ham bei einer Summe zwischen 15 und 20 Millionen Euro bereit sein, den Innenverteidiger ziehen zu lassen. Aguerd möchte in der kommenden Spielzeit unbedingt in der Königsklasse auflaufen. Da das mit Leverkusen, Marseille und Atlético möglich wäre, bleibt das Rennen spannend.