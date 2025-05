Augsburg verpflichtet Wagner

Schneller als ursprünglich gedacht tritt Sandro Wagner seine erste Cheftrainerposition in der Bundesliga an. Wie der FC Augsburg offiziell bekanntgibt, übernimmt der 37-Jährige ab Juli die Nachfolge des entlassenen Jess Thorup. Wagner erhält einen Vertrag bis 2028. FT berichtete von der Übereinkunft bereits exklusiv vor sechs Tagen.

„Wir freuen uns, dass wir mit Sandro Wagner einen Cheftrainer für unseren FCA gewinnen konnten, der Fußball lebt. Sandro ist hochambitioniert und bekennt sich klar zur Ausrichtung unseres FCA. Bei seinen bisherigen Stationen hat er bereits unter Beweis gestellt, dass er Mannschaften besser machen und Spieler entwickeln kann. Sandro ist sehr akribisch und kann eine Mannschaft auch mit seiner Emotion packen. Wir freuen uns auf die gemeinsame Zusammenarbeit mit ihm“, sagt FCA-Geschäftsführer Michael Ströll.

Wagner selbst fügt an: „Es war mein Ziel, selbst als Cheftrainer in der Bundesliga zu arbeiten. Die Gespräche haben mich überzeugt, dass die Aufgabe beim FC Augsburg genau der richtige Schritt ist. Der FCA hat eine klare Philosophie, die sehr gut zu meiner Spielidee passt. Ich bin ein junger Trainer, der sich gemeinsam mit dem Verein entwickeln möchte. Die Rahmenbedingungen dafür sind in Augsburg hervorragend. Der FCA ist genau wie ich sehr ehrgeizig und verfügt über gute Strukturen sowie ein tolles Umfeld. Die Mannschaft hat großes Potenzial und ich freue mich sehr auf die gemeinsame Arbeit.“

Der DFB hatte vor einigen Wochen bekanntgeben, dass der derzeitige Co-Trainer von Julian Nagelsmann bei der A-Nationalmannschaft seinen eigentlich bis 2026 terminiertes Engagement beim Verband nach dem Nations League Final Four vorzeitig beendet, um den nächsten Schritt in seiner Karriere zu gehen.

Mehrere Bundesligisten wurden mit Wagner in Verbindung gebracht, darunter Bayer Leverkusen, RB Leipzig, der VfL Wolfsburg und die TSG Hoffenheim. Am Ende entschied sich Wagner jedoch für den FCA, der dem Vernehmen nach unter anderem mit einem ruhigen Umfeld und der Nähe zu seinem Geburts- und Wohnort München punkten konnte.

Auch die Fuggerstädter wollen den nächsten Schritt in ihrer Entwicklung tun und schielen auf die Europapokalplätze. Etwas, das dem bisherigen Trainer Thorup nicht zugetraut wurde.