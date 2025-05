Per Leihe: Bochum bedient sich in Leverkusen

Der VfL Bochum bastelt am großen Umbruch, um in der bevorstehenden Zweitligasaison den Blick Richtung Wiederaufstieg zu richten. Dabei sollen auch junge Profis helfen und im Team von Trainer Dieter Hecking den nächsten Schritt gehen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Einer davon wird Francis Onyeka sein. Das 18-jährige Mittelfeldjuwel von Bayer Leverkusen wechselt nach FT-Informationen per Leihe nach Bochum. Der gebürtige Gummersbacher soll in Liga zwei den nächsten Entwicklungsschritt gehen, um mittelfristig eine Option bei Bayer 04 zu werden. Auch die SV Elversberg zeigte Interesse, der Zuschlag geht aber an den VfL.

In der abgelaufenen Saison gehörte Onyeka zu den Leistungsträgern der U19, die knapp im Finale der A-Junioren-Meisterschaft dem 1. FC Köln (4:5) unterlag. Wettbewerbsübergreifend lief Onyeka in 27 Jugendspielen auf, dabei gelangen ihm neun Tore und drei Assists. Außerdem durfte der Youngster wenige Minuten im DFB Pokal und in der Champions League für die Profis ran.