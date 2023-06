Juve verpflichtet Milik fest

Juventus Turin holt Arkadiusz Milik fest an Bord. Wie die Alte Dame offiziell verkündet, wird der Mittelstürmer von Olympique Marseille festverpflichtet und mit einem Vertrag bis 2026 ausgestattet. Es fließen 6,3 Millionen Euro plus 1,1 Millionen an möglichen Boni nach Frankreich.

Unter der Anzeige geht's weiter

Milik war in der abgelaufenen Saison an Juve verliehen. Für den italienischen Rekordmeister stand der Linksfuß 41 Mal auf dem Feld, erzielte dabei neun Tore und legte eins auf. Der Pole weist mit seinen 29 Jahren einiges an Erfahrung auf, spielte bereits in der Bundesliga für Bayer Leverkusen sowie den FC Augsburg, in der Eredivisie für Ajax Amsterdam, in der Ligue 1 für Marseille und in der Serie A neben Turin auch für die SSC Neapel.

Lese-Tipp

Juve buhlt um Argentinien-Talent