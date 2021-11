Deutsche Klubs an Karamoko dran

Mamoudou Karamoko weckt Interesse in Deutschland. Wie FT aus Frankreich erfuhr, haben sich deutsche und französische Klubs nach dem Stürmer vom Linzer ASK erkundigt. Zudem sind die italienischen Erstligisten US Salernitana und FC Venedig im Rennen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Karamoko spielte bereits in der Saison 2019/20 in Deutschland, damals für den VfL Wolfsburg II. Einmal lief der 22-Jährige sogar in der Bundesliga auf. Anschließend ging es nach Österreich (24 Spiele, sieben Tore). An den LASK ist der Franzose noch bis 2024 gebunden, Wolfsburg hat eine Rückkaufoption.