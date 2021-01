Maier verlässt Bochum

Der VfL Bochum gibt Mittelfeldspieler Sebastian Maier ein halbes Jahr vor Vertragsende ab. Der 27-Jährige wechselt in die dritte Liga und schließt sich Türkgücü München an. Für Bochum kam Maier seit 2018 lediglich in 26 Pflichtspielen zum Einsatz.

„Aufgrund der Konkurrenzsituation kam Sebastian in den letzten Wochen und Monaten auf wenig Spielzeit. Er hat eine neue Herausforderung in der Nähe seiner Heimat gefunden, für die wir ihm alles Gute und viel Erfolg wünschen“, sagt VfL-Sportchef Sebastian Schindzielorz.