Medien: Frimpong vor 40-Millionen-Abflug im Sommer

Jeremie Frimpong (22) will Bayer Leverkusen nach der Saison wohl unbedingt verlassen. Die Zeichen stehen laut ‚Sky‘ klar auf Abschied. Der Rechtsverteidiger sei im Sommer sogar „so gut wie weg“, heißt es in der Sendung ‚Transfer Update‘.

Dem Bundesligisten sind in der Tat die Hände gebunden, sollte sich ein zahlungskräftiger Abnehmer finden: Frimpong besitzt in seinem Vertrag eine Ausstiegsklausel in Höhe von 40 Millionen Euro. Diesen Kompromiss ging man bei der Verlängerung Anfang Oktober ein. Seinen damals nur bis 2025 laufenden Kontrakt verlängerte Frimpong um drei Jahre.

Wohin die Reise des schnellen und offensivfreudigen Niederländers (17 Saisonspiele, 13 Scorerpunkte) gehen könnte, ist offen. Auf dem Zettel dürfte Frimpong längst bei sämtlichen Topklubs stehen, unter anderem Real Madrid soll den Rechtsfuß im Visier haben.