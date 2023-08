Bundesliga-Interesse an Abwehrkante Solet

Oumar Solet könnte diesen Sommer den nächsten Karriereschritt machen und in die deutsche Bundesliga wechseln. Laut ‚Sky‘ denkt der Innenverteidiger von RB Salzburg über einen Wechsel nach. Interesse am 23-jährigen Franzosen besteht dem Bericht zufolge speziell in Deutschland und England.

Unter der Anzeige geht's weiter

Der 1,92 Meter große Linksfuß steht bei Salzburg noch bis 2025 unter Vertrag. Das Preisschild beträgt 15 bis 20 Millionen Euro. 2020 war Solet für 4,5 Millionen Euro von Olympique Lyon nach Salzburg gewechselt. Seitdem bestritt der Franzose 80 Pflichtspiele für die Österreicher. Da Solet in der Abwehrzentrale gesetzt ist, sträubt sich RB gegen einen möglichen Verkauf seines Leistungsträgers.