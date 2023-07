Lemar in die Türkei?

Thomas Lemar könnte seine Karriere bei Fenerbahce fotzsetzen. Der türkische Erstligist möchte laut der spanischen Tageszeitung ‚as‘ den 27-jährigen Mittelfeldspieler für die kommende Saison von Atlético Madrid ausleihen. Die Verhandlungen sollen nächste Woche starten. Im Bericht heißt es weiter, dass Lemar bei den Rojiblancos in der Kaderplanung nicht mehr fest eingeplant ist.

Bei Fenerbahce könnte Lemar den Platz von Arda Güler einnehmen. Der 18-Jährige wird als großes Talent gefeiert und bereits mit einigen Topklubs in Verbindung gebracht. Lemar wechselte 2018 für 72 Millionen Euro von der AS Monaco zu Atlético. Er kam in der abgelaufenen Saison auf 32 Einsätze, davon 21 Mal von Beginn an.

