PSG: Angebot für Silva

Paris St. Germain konkretisiert die Bemühungen um Bernardo Silva. Laut ‚Relevo‘ haben die Franzosen inzwischen ein Angebot für den offensiven Mittelfeldspieler eingereicht. Eine Entscheidung wollen Manchester City und Silva aber erst nach dem Champions League-Finale gegen Inter Mailand (10. Juni) treffen.

2017 für 50 Millionen Euro von der AS Monaco gekommen, steht der 28-jährige Portugiese noch bis 2025 in England unter Vertrag. PSG soll bereits im vergangenen Sommer an Silva dran gewesen sein, die gebotenen 70 Millionen Euro waren aber nicht genug.

