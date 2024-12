Werder: Machtwort bei Veljkovic

Beim SV Werder Bremen denkt man trotz der Wechselgerüchte nicht an einen Verkauf von Innenverteidiger Milos Veljkovic. „Weder Milos noch ein Verein ist an uns herangetreten“, betont Werders Leiter Profifußball Peter Niemeyer gegenüber der ‚DeichStube‘, „wir haben das Interesse nur aus den Medien vernommen. Wir haben auch aktuell kein Bestreben, ihn abzugeben. Milos ist ein wichtiger und verdienter Spieler bei uns.“ Dem Vernehmen nach ist Roter Stern Belgrad an der Verpflichtung des 29-jährigen Serben bereits im Januar, spätestens aber zum Vertragsende im Anschluss an die Saison interessiert.

Gespräche über eine Verlängerung bei Werder sollen in Kürze aufgenommen werden. Die Grün-Weißen hoffen, dass Veljkovic als einer der dienstältesten Profis im Kader seinen Vertrag verlängert. Niemeyer betonte zuletzt „Er ist enorm wichtig als Typ für die Kabine, auch als Spieler auf dem Platz wissen wir, was wir an ihm haben.“ Seit 2016 hat der in Basel geborene Abwehrspieler 235 Pflichtspiele für den Nordklub bestritten.