Werder bekommt Bundesliga-Konkurrenz bei Köhn

Werder Bremen muss sich beim Werben um Derrick Köhn auf Nebenbuhler einstellen. Wie die ‚Bild‘ berichtet, haben sowohl Udinese Calcio als auch ein namentlich nicht genannter Bundesligist bei Galatasaray bezüglich des Linksverteidigers vorgefühlt. Die vertraglich festgeschriebene Kaufoption in Höhe von 5,125 Millionen Euro möchte Werder dem Boulevardblatt zufolge nicht ziehen, ein frei verhandelter Transfer zu günstigeren Konditionen ist aber alles andere als ausgeschlossen.

Bis zuletzt war der 26-Jährige gesetzt an der Weser. Seit der Rückkehr von Felix Agu muss Köhn aber auf der Bank Platz nehmen. In den vergangenen drei Spielen kam er gar nicht zum Einsatz. Sein Vertrag am Bosporus, wo der Linksfuß aus finanziellen Gründen verkauft werden soll, läuft noch bis 2026.