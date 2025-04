Werder: Njinmah-Verkauf knapp gescheitert

Justin Njinmah wäre Ende Januar um ein Haar in der italienischen Serie A gelandet. Nach Informationen der ‚Bild‘ scheiterte ein Transfer zur AS Rom nur an einer Differenz von zwei Millionen Euro. Werder Bremen habe zwölf Millionen Ablöse gefordert, die Römer aber nur zehn Millionen geboten. Zudem sei den Grün-Weißen das Risiko zu hoch gewesen, kurz vor Schließung des Transferfensters keinen passenden Ersatz mehr zu finden.

Unter der Anzeige geht's weiter

Mittlerweile soll das Interesse aus der italienischen Hauptstadt nicht mehr bestehen. Njinmah besitzt in Bremen noch einen Vertrag bis 2027. Unter Trainer Ole Werner war der 24-jährige Offensivsakteur zuletzt meist nur Einwechselspieler.