Bayer kickt zehn Bayern raus | Top & Flop zum Pokalkracher

In der Münchner Allianz Arena entwickelte sich nach kurzer Abtastphase ein elektrisierendes Pokalspiel. Früh waren Emotionen im Spiel, nach dem Platzverweis für Manuel Neuer (17.) kochten diese immer höher. Trotz Unterzahl waren die Bayern das zwingendere Team und insbesondere nach Standards gefährlich. Die Kopfbälle von Coman (34.), Goretzka (43.) und Kim (45.+1) gehen als Großchancen durch. Leverkusen wurde wenn dann über Florian Wirtz gefährlich. Der als Falsche Neun gestartete Nationalspieler zielte im ersten Durchgang zweimal knapp daneben (11., 44.) und bereitete Leverkusens bis dahin größte Gelegenheit durch Frimpong (32.) vor.

So wild wie die erste Hälfte daher kam, so sehr flachte die Partie nach dem Seitenwechsel ab. Chancen waren lange Mangelware – ehe aus dem Nichts Nathan Tella den Doublesieger zum Sieg köpfte (69.). Mit der letzten Aktion des Spiels zielte Michael Olise nochmal knapp vorbei, ehe Schiedsrichter Harm Osmers abpfiff.

Tor

0:1 Tella (69.): Nach längerer Ballbesitzphase entschließt sich Grimaldo auf links recht unbedrängt zur Flanke aus dem Halbfeld. Tella läuft ein und verwandelt per Kopf.

Die Szene des Spiels

Rote Karte Neuer (17.): Tahs langer Ball in den Lauf von Frimpong veranlasst Neuer zum Ausflug aus seinem Tor. Der Niederländer kommt vor dem Keeper an den Ball und wird dann von Neuer abgeräumt. Schiedsrichter Osmers schickt den fünffachen Welttorhüter erstmals in dessen Karriere mit Rot vom Feld. Bayerns etatmäßige Nummer drei Daniel Peretz wird eingewechselt und löst seine Aufgabe anschließend ordentlich.

Der Mann des Spiels: Nathan Tella

2023 holte Bayer den Offensivmann gewissermaßen als Luxustransfer für die Bank für 23 Millionen Euro aus England. Seither musste Tella eigentlich immer anderen die große Bühne überlassen – diesmal trat er selbst ins Rampenlicht. In der 61. Minute für den verletzten Schick eingewechselt, kam acht Zeigerumdrehungen später Tellas großer Moment, als er Bayer zum Sieg köpfte. FT-Note: 2. Stark bei Bayern: Joshua Kimmich.

Der Flop des Spiels: Manuel Neuer

Verteidigungsaktionen außerhalb des eigenen Sechzehners sind eigentlich Neuers Markenzeichen. Doch dieses Mal kam der 38-Jährige aus zu tiefer Grundposition zu spät aus seinem Kasten. Das war die entscheidende Szene des Spiels – und Neuer somit der Flop des Abends. FT-Note: 5.