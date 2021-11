Europas Top-Torjäger: Enges Rennen um Platz eins

Am gestrigen Sonntag war es wieder soweit: Nach zuvor zwei torlosen Spielen in der belgischen Jupiler Pro League konnte Michael Frey sich wieder in die Torschützenliste eintragen. Gegen Cercle Brügge erzielte der 27-jährige Schweizer den 1:0-Siegtreffer – sein insgesamt 13. Saisontor.

Im Ranking der besten Torjäger in Europas Topligen bedeutet das Platz zwei. Vor dem Ex-Nürnberger steht nur noch Arthur Cabral, der für seine 13 Tore rund 100 Minuten weniger Zeit benötigte. Gegen den FC Zürich (3:3) traf Cabral am Wochenende einmal, bei den anderen beiden Toren zeichnete sich der 23-jährige Brasilianer als Assistgeber aus.

Die besten Torjäger Europas